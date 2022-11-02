Полицейский из Татарстана Иван Грибков вышел в финал конкурса «Народный участковый»

Лейтенанта полиции из Лениногорска Иван Грибков стал участником финального этапа ежегодного конкурса «Народный участковый». Проголосовать за нашего соотечественника можно на сайте «Комсомольской правды» с 1 по 10 ноября 2022 года.

В заключительном финальном голосовании принимает участие только один представитель от каждого субъекта России. Это победители территориального и регионального этапов конкурса, за которых свои голоса отдали более 300 тысяч россиян.

После финального голосования победители конкурса определятся на основе индекса доверия граждан – результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник.

Торжественная церемония награждения и вручения призов состоится в МВД России 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции.