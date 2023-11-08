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Руc Тат
Общество 8 ноября 2023 15:13

Полицейский из РТ прошел в финал Всероссийского конкурса «Народный участковый»

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Полицейский из Буинска Рустем Хузеев прошел в финал Всероссийского конкурса за звание «Народного участкового».

Как рассказал Хузеев корреспонденту «ТНВ», стать полицейским была его мечта. На этой работе он смог повидать многое: лишь в 2023 году смог раскрыть 9 серьезных преступлений и выявить 89 нарушений.

По словам правоохранителя, участковый – это профессия ближе к народу, поэтому он старается стать для людей и психологом, и воспитателем, и близким другом.

«Я стараюсь решить вопрос до конца. Не откладываю ничего «на потом». Ситуации такие у меня ежедневно. Всегда стараюсь помочь народу. Участковый — это профессия ближе к народу», — поделился Хузеев.

В свободное время Рустем Хузеев любит играть в настольный теннис. Говорит, это помогает ему отвлекаться от работы. Подробнее смотрите в сюжете телеканала.

#полицейские #конкурс #Татарстан #финал
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