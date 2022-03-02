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Происшествия
2 марта 2022  14:57
Павел Климчак

Полицейский из Казани помог москвичке найти ее потерявшийся телефон

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В конце февраля на Казанском вокзале Москвы сотрудник ППС полиции Рамиль Гаязов, сопровождая пассажирский поезд в Казань, увидел на перроне плачущую девушку. Полицейский подошел, чтобы узнать, что случилось.

Девушка рассказала ему, что приехала на вокзал встретить свою бабушку, но где-то по дороге потеряла телефон и осталась без связи. Полицейский успокоил девушку, расспросил о телефоне и буквально через несколько минут нашел ее телефон около привокзальной стоянки такси.

 

Фото: пресс-служба Казанской транспортной полиции

Спустя несколько дней мать девушки обратилась в Управление на транспорте МВД России по ПФО, чтобы поблагодарить сотрудника полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Казанской транспортной полиции.

#транспортная полиция #полицейский #помогли женщине
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