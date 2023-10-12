Полицейский из Бугульминского района спас бабушку из горящего дома

В Бугульминском районе лейтенант полиции спас пожилую женщину из горящего дома. Рустам Сафин вытащил бабушку на свежий воздух, после чего почти сразу же обвалилась крыша ее жилища. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Отмечается, что полицейский в свободное от службы время находился во дворе своего дома, когда заметил возгорание на соседнем участке. Он оперативно отреагировал на возникшую опасную ситуацию и без промедления бросился к месту пожара. Огнем была охвачена крыша и вход дома, из окон которого вырывались клубы дыма. В одном из них Рустам Сафин увидел напуганную пожилую хозяйку.

Мужчина перелез через забор и побежал к горящему дому, попросив подоспевшего на помощь соседа принести лестницу. Взобравшись на нее, оперативник ногой выбил оконную раму и проник в одну из комнат. Вместе с соседом Рустам Сафин вытащил бабушку из горящего дома.

Прибывшие на место огнеборцы ликвидировали пожар, а бабушку передали бригаде медиков. В настоящее время жизни и здоровью пенсионерки ничего не угрожает.

По воле случая отважное спасение случилось в профессиональный праздник Рустама Сафина — день образования службы уголовного розыска в системе МВД России.