Полицейский Дед Мороз исполнил мечту 3-летнего мальчика из Казани

Сотрудники полиции и представители Общественного совета при УМВД Казани приняли участие в акции «Полицейский Дед Мороз».

Семья Кислициных ждала прихода сказочных гостей с нетерпением. Новогодние персонажи встретили семью во время прогулки. Они подарили трехлетнему Богдану зимние санки.

«Спасибо большое за поддержку и такой нужный подарок для нашей семьи», – не сдерживая эмоций, поделилась мама малыша.

Представитель Общественного Совета УМВД Казани Мария Горушнова отметила, что не в первый раз принимает участие в акции «Полицейский Дед Мороз» и считает, что человек в погонах – это прежде всего воплощение доброты и помощи.

В ведомстве также отметили, что подобные мероприятия пройдут до 10 января.