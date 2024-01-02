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Полицейский Дед Мороз исполнил мечту 3-летнего мальчика из Казани
Сотрудники полиции и представители Общественного совета при УМВД Казани приняли участие в акции «Полицейский Дед Мороз».
Семья Кислициных ждала прихода сказочных гостей с нетерпением. Новогодние персонажи встретили семью во время прогулки. Они подарили трехлетнему Богдану зимние санки.
«Спасибо большое за поддержку и такой нужный подарок для нашей семьи», – не сдерживая эмоций, поделилась мама малыша.
Представитель Общественного Совета УМВД Казани Мария Горушнова отметила, что не в первый раз принимает участие в акции «Полицейский Дед Мороз» и считает, что человек в погонах – это прежде всего воплощение доброты и помощи.
В ведомстве также отметили, что подобные мероприятия пройдут до 10 января.
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