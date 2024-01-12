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Полицейские закрыли подпольное казино на Лаврентьева в Казани
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ выяснили, что на Лаврентьева в Казани организовали незаконный игорный дом, сообщили в пресс-службе ведомства.
Из помещения изъяли 12 компьютеров и мониторов, с также смартфоны и черновики злоумышленников, а само заведение закрыли.
Сейчас полицейские выясняют, кто причастен к организации незаконного бизнеса.
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