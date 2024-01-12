Полицейские закрыли подпольное казино на Лаврентьева в Казани

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ выяснили, что на Лаврентьева в Казани организовали незаконный игорный дом, сообщили в пресс-службе ведомства.

Из помещения изъяли 12 компьютеров и мониторов, с также смартфоны и черновики злоумышленников, а само заведение закрыли.

Сейчас полицейские выясняют, кто причастен к организации незаконного бизнеса.