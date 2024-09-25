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Полицейские задержали жителя Казани, который напал с ножом на друга из-за девушки
Сегодня в мессенджерах появилась информация о том, что в Казани между двумя друзьями возник конфликт из-за девушки. Как стало известно «Татар-информу», мужчина вернулся после ранения на спецоперации и узнал, что его девушка встречается с его другом. Он взял нож и пошел к сопернику выяснять отношения.
Как сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани, пострадавшего 33-летнего мужчину госпитализировали, а 29-летнего нападавшего задержали и доставили в отдел полиции. В отношении него составлен административный материал.
«В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – уточнили в полиции.
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