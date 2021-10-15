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Ру Тат
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15 октября 2021  15:23
Павел Климчак

Полицейские задержали жителя Азнакаева, который сбывал фальшивые деньги в Казани

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В феврале этого года житель Азнакаева попросил незнакомого казанца подвезти его за деньги по нескольким адресам. Водитель согласился, и они вдвоем съездили в несколько магазинов. В какой-то момент пассажир сообщил жителю Казани, что в этих магазинах он сбывал фальшивые деньги. Как установили сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ, мужчина сбывал 5-тысячные купюры.

В октябре полицейские выехали в Азнакаевский район, где злоумышленника задержали. Как пояснил задержанный, купюры он покупал в одном из интернет-ресурсов.

Мужчину доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт поддельных денег».

#сбыт фальшивых денег
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