Полицейские задержали жительницу Азнакаево, которая подожгла банкоматы «Сбербанка»

Сегодня в социальных сетях появилась запись, на которой видно, как женщина входит в один из офисов «Сбербанка», обливает банкоматы горючей жидкостью и поджигает их. В комментарии к видео отмечается, что это произошло в Азнакаево.

Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, по предварительным данным поджог совершила 63-летняя местная жительница.

«Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть ОМВД России по Азнакаевскому району. В процессе оперативно-розыскных мероприятий полиция в кратчайшие сроки установила подозреваемую», – рассказали агентству в ведомстве.

Сейчас женщина задержана. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.