Полицейские задержали жителей Соснового бора, угрожавших проезжавшим водителям оружием

В Пестречинском районе РТ задержали троих местных жителей, которые накануне перекрыли дорогу и угрожали проезжающим. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

Сообщение о том, что трое мужчин перекрыли дорогу, выражаются нецензурной бранью и угрожают проезжающим поступило накануне. Правоохранителям удалось задержать злоумышленников. Ими оказались жители Соснового бора.

Как удалось выяснить, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у одного из них изъяли предмет, похожий на пневматическое оружие. Свое поведение они объяснили тем, что проезжающие мимо участка поднимали пыль, которую сносило ветром на их дом.

В отношении мужчин составили административные протоколы, им грозит штраф до 1000 рублей или арест до пятнадцати суток.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – отметили в ведомстве.