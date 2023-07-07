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Полицейские задержали жителей Соснового бора, угрожавших проезжавшим водителям оружием
В Пестречинском районе РТ задержали троих местных жителей, которые накануне перекрыли дорогу и угрожали проезжающим. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
Сообщение о том, что трое мужчин перекрыли дорогу, выражаются нецензурной бранью и угрожают проезжающим поступило накануне. Правоохранителям удалось задержать злоумышленников. Ими оказались жители Соснового бора.
Как удалось выяснить, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у одного из них изъяли предмет, похожий на пневматическое оружие. Свое поведение они объяснили тем, что проезжающие мимо участка поднимали пыль, которую сносило ветром на их дом.
В отношении мужчин составили административные протоколы, им грозит штраф до 1000 рублей или арест до пятнадцати суток.
«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – отметили в ведомстве.
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