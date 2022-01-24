Полицейские задержали закладчика из Казани, у которого нашли почти полкило мефедрона

Сотрудники полиции задержали 21-летнего казанца, во время личного досмотра у него нашли 74 грамма «синтетики». Кроме того, изучив его телефон, стражи порядка установили, что молодой человек устроился закладчиком наркотиков.

В его «обязанности» входило забирать наркотики из оптовых закладок, после чего расфасовывать их более мелкими дозами в новые тайники. В дальнейшем в этих закладках полицейские обнаружили еще три свертка с наркотиками массой 237 граммов.

Дома у казанца также нашли еще почти полкилограмма мефедрона. Общий вес наркотиков составил 771 грамм. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков», как сообщается в пресс-службе МВД по РТ.