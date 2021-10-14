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Ру Тат
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14 октября 2021  10:16
Полина Шевчук

Полицейские задержали водителя, который насмерть сбил мужчину на трассе в РТ и скрылся

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Авария произошла вечером в минувшую субботу на трассе Казань – Ульяновск у села Фролово. Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, неустановленный водитель сбил 70-летнего пешехода, который шел по проезжей части, после чего скрылся.

Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу, где спустя несколько часов он скончался.

Полицейскими удалось установить автомобиль и личность водителя. Им оказался 59-летний житель Буинска, который работает водителем на одном из предприятий города. В день ДТП он заходился за рулем грузовика Volvo. 
 

#МВД по РТ #скрылся с места ДТП #сбил насмерть
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