Полицейские задержали водителя, который насмерть сбил мужчину на трассе в РТ и скрылся

Авария произошла вечером в минувшую субботу на трассе Казань – Ульяновск у села Фролово. Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, неустановленный водитель сбил 70-летнего пешехода, который шел по проезжей части, после чего скрылся.

Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу, где спустя несколько часов он скончался.

Полицейскими удалось установить автомобиль и личность водителя. Им оказался 59-летний житель Буинска, который работает водителем на одном из предприятий города. В день ДТП он заходился за рулем грузовика Volvo.

