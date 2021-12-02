Полицейские задержали в Татарстане закладчика, у которого нашли полкило наркотиков

Полицейские Татарстана задержали 34-летнего жителя Кировской области, который сбывал наркотики через интернет. Мужчина наткнулся в сети на сайт, где ему предложили работу закладчиком. В общей сложности он делал закладки более месяца.

Его доставили в отдел полиции. При нем обнаружили около 290 граммов наркотиков. Кроме того, в его телефоне обнаружили информацию и подробности о его преступных действиях. Дома у него нашли приборы для фасовки наркотиков и свертки с веществом неизвестного происхождения. Кроме того, обнаружили «синтетику» массой 211 граммов.

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Общий вес обнаруженных у мужчины наркотиков составил более 500 граммов. Возбудили уголовное дело по статье «Сбыт наркотиков». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.