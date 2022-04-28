Полицейские задержали в Казани серийного похитителя игровых консолей

В середине апреля в полицию обратился житель Казани. Юноша рассказал, что еще в феврале отдал в аренду дорогостоящую игровую приставку. Однако в назначенный день арендатор консоль не вернул. Ущерб молодой человек оценил в 25 тыс. рублей.

По данным пресс-службы МВД по РТ, полицейские оперативно вышли на след предполагаемого злоумышленника. Им оказался 25-летний местный житель. Выяснилось, что казанец причастен еще к 5 аналогичным преступлениям. Он находил в интернете объявления о сдаче в аренду игровых приставок, брал их в аренду, а после сдавал в ломбард. Ущерб от действий серийного похитителя консолей превысил 183 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество». Похититель находится под подпиской о невыезде.

