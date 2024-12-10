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Новости Татарстана и Казани
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Полицейские задержали в Казани организатора подпольного казино
В Казани полицейские задержали мужчину, который организовал подпольное казино.
Как сообщили в МВД по Татарстану, 39-летний мужчина арендовал три помещения в Советском районе города и разместил там игровые автоматы.
Больше года мужчина проводил там незаконные азартные игры, в том числе и в интернете.
Казанца задержали и изъяли у него 43 компьютера, черновые записи и сотовые телефоны. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».
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