news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 10 декабря 2024 12:27

Полицейские задержали в Казани организатора подпольного казино

Скопировать ссылку

В Казани полицейские задержали мужчину, который организовал подпольное казино.

Как сообщили в МВД по Татарстану, 39-летний мужчина арендовал три помещения в Советском районе города и разместил там игровые автоматы.

Больше года мужчина проводил там незаконные азартные игры, в том числе и в интернете.

Казанца задержали и изъяли у него 43 компьютера, черновые записи и сотовые телефоны. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100