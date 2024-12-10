Полицейские задержали в Казани организатора подпольного казино

В Казани полицейские задержали мужчину, который организовал подпольное казино.

Как сообщили в МВД по Татарстану, 39-летний мужчина арендовал три помещения в Советском районе города и разместил там игровые автоматы.

Больше года мужчина проводил там незаконные азартные игры, в том числе и в интернете.

Казанца задержали и изъяли у него 43 компьютера, черновые записи и сотовые телефоны. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».