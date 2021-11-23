Полицейские задержали в Казани «курьера» мошенников, который забрал у пенсионерки 60 тыс.

Сотрудники полиции задержали 22-летнего казанца, которого подозревают в нескольких эпизодах помощи мошенникам. Как заявил молодой человек, в один день с ним связались незнакомцы в одном из мессенджеров и предложили заработок: нужно было забирать из указанных адресов деньги и оставлять их в определенных местах. Часть денег он забирал как вознаграждение.

Одной из жертв аферистов стала 87-летняя жительница Казани. Ей на домашний телефон позвонила незнакомка, у которой, со слов пожилой женщины, голос был похож на голос ее дочери. Звонившая сообщила, что она якобы попала в ДТП: ее сбил автомобиль, когда она перебегала дорогу в неположенном месте.

Фото: пресс-служба УМВД России по Казани

После этого разговор продолжился с якобы следователем Татьяной Громовой. Та сообщила, что на дочь пенсионерки заведут уголовное дело. Чтобы этого избежать, она предложила заплатить 800 тысяч рублей. У пожилой женщины таких денег не было, она согласилась на меньшую сумму – 60 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба УМВД России по Казани

Завернув деньги в платок, она вышла на улицу и передала их 22-летнему казанцу, который был «курьером» мошенников. Он забрал деньги и ушел. Когда женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию, и казанца задержали.

Фото: пресс-служба УМВД России по Казани

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Как удалось установить полицейским, молодой человек совершил еще два аналогичных преступления. Во время обыска в его доме оперативники обнаружили 20 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба УМВД России по Казани

Сейчас казанец сотрудничает со следствием. Также он вернул пенсионерке 60 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.