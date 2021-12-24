Полицейские задержали в Казани курьера, который помогал аферистам забирать деньги

На домашний телефон 80-летней жительницы Казани поступил звонок якобы от дочери. Она рассказала пожилой маме, что попала в аварию и ей срочно нужен миллион рублей на лечение пострадавшего в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

Фото: © пресс-служба УМВД России по Казани

Взволнованная женщина сказала звонившей, что такой суммы у нее нет и она может дать только 150 тысяч. Разговор услышал внук женщин. Школьник понял, что бабушку пытаются обмануть, и сразу же позвонил матери. Он рассказал ей, что бабуле звонят аферисты, представляются дочерью и требуют деньги. После этого они сразу же обратились в полицию.

Фото: © пресс-служба УМВД России по Казани

В это время мошенники рассказывали пожилой женщине, как передать деньги. Через некоторое время приехал курьер, который забрал денежные средства. Однако его сразу задержали стражи порядка.

Фото: © пресс-служба УМВД России по Казани

Курьером оказался 23-летний уроженец Тольятти. Молодого человека доставили в полицию. На него завели дело о мошенничестве и поместили под стражу.

Сейчас полицейские выясняют всех участников к преступной схемы.

