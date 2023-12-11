Полицейские задержали уфимца, забиравшего деньги у обманутых пенсионеров из РТ

В Альметьевске задержали 28-летнего молодого человека из Уфы, который работал курьером телефонных мошенников. Об этом сообщают в пресс-службе ОМВД России по Альметьевскому району.

Как выяснилось, в дежурную часть обратились трое жителей Альметьевска и сообщили о мошенничестве. У всех требовали деньги за то, чтобы снять обвинения с близких, которые якобы стали виновниками крупного ДТП. Пенсионеры отдали курьеру все накопления, которые были дома.

Позднее сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 28-летнего курьера. Со слов уфимца, подработку он нашел в закрытой группе одного из мессенджеров. Администратор предложил заработать и провел небольшой инструктаж. Задачей курьера было приезжать по адресам пенсионеров, забирать деньги и перечислять на указанные счета. За несколько часов работы курьеру заплатили 30 тысяч рублей, но он не успел их потратить.

Уже ближе к вечеру, выполнив все заказы в Альметьевске, парень выехал в Набережные Челны, но был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».