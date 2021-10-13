Полицейские задержали троих жителей РТ, которые крали рельсы и сдавали их на металлолом

Сотрудники полиции задержали на территории одного из пунктов приема лома машину без госномеров, в кузове которой лежали отрезки рельсов. Документов на металлолом у водителя не оказалось.

Фото: пресс-служба Казанской транспортной полиции

Как удалось установить позже, трое жителей поселка Актюбинский от 26 до 43 лет на одном из перегонов в Бугульминском районе вытащили с насыпи и разрезали газовым резаком рельсу длиной 12,5 метров. После этого они планировали сдать украденное на металлолом.

В итоге ущерб собственнику составил более 10 тысяч рублей. Также полицейские установили, что задержанные неоднократно вырезали и крали рельсы, после чего получали за них около 7-8 тысяч рублей в пункте приема лома. Общий ущерб в данный момент устанавливается.

Фото: пресс-служба Казанской транспортной полиции

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы до пяти лет. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Казанской транспортной полиции.