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Происшествия
7 марта 2022  09:58
Полина Шевчук

Полицейские задержали троих участников массовой драки у кафе в Казани, остальных ищут

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Накануне в соцсетях появилось видео массовой драки у одного из ресторанов фаст-фуда на улице Восстания в Казани. На кадрах видно, что участниками потасовки стали как минимум 20 человек.

Как пояснили в пресс-службе МВД по РТ, сообщение о драке поступило накануне поздно вечером в дежурную часть отдела полиции «Московский».

Прибывшие на место сотрудники полиции не застали участников конфликта. Однако после просмотра записей с камер видеонаблюдения удалось выяснить, что потасовка произошла между двумя компаниями молодых людей.

Через некоторое время полицейским удалось задержать троих предполагаемых участников конфликта. Остальных разыскивают.

 

#массовая драка #потасовка #МВД по РТ
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