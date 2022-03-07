Полицейские задержали троих участников массовой драки у кафе в Казани, остальных ищут

Накануне в соцсетях появилось видео массовой драки у одного из ресторанов фаст-фуда на улице Восстания в Казани. На кадрах видно, что участниками потасовки стали как минимум 20 человек.

Как пояснили в пресс-службе МВД по РТ, сообщение о драке поступило накануне поздно вечером в дежурную часть отдела полиции «Московский».

Прибывшие на место сотрудники полиции не застали участников конфликта. Однако после просмотра записей с камер видеонаблюдения удалось выяснить, что потасовка произошла между двумя компаниями молодых людей.

Через некоторое время полицейским удалось задержать троих предполагаемых участников конфликта. Остальных разыскивают.