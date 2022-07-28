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Происшествия
28 июля 2022  16:31
Полина Шевчук

Полицейские задержали троих татарстанцев, которые заработали на обнале 53 млн рублей

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Троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности задержали полицейские в Казани, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Установлено, что мужчины без соответствующей лицензии осуществляли банковские операции. За свои услуги они брали 12% от суммы вывода. В общей сложности троица заработала свыше 53 млн рублей.

При обыске в квартирах и офисах в Казани, стражи правопорядка обнаружили и изъяли учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы юридических лиц, печати различных организаций и индивидуальных предпринимателей, банковские карты, кассовую технику для подсчета денег, системные блоки, ноутбуки, планшеты, черновые записи, связанные с незаконной банковской деятельностью, а также свыше 8 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». 

#незаконное обналичивание денег #обналичивание денег #мвд
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