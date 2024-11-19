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Полицейские задержали троих мужчин, устроивших пьяную драку в одном из дворов Бугульмы
В Полицейские задержали троих мужчин, устроивших пьяную драку в одном из дворов Бугульмы на улице Красноармейская.
На месте полицейские обнаружили двух 27-летних избитых мужчин. Их доставили в больницу с различными травмами.
Полицейские установили личности всех участников драки, их оказалось трое.
Мужчин доставили в отдел полиции, один из них оказался ранее судимым.
Выяснилось, что между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку.
Суд арестовал одного из участников драки, другого отправил под домашний арест, а третий находится под подпиской о невыезде.
Все участники драки были в состоянии алкогольного опьянения.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» и направлено на рассмотрение прокурору.
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