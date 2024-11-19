В Полицейские задержали троих мужчин, устроивших пьяную драку в одном из дворов Бугульмы на улице Красноармейская.

На месте полицейские обнаружили двух 27-летних избитых мужчин. Их доставили в больницу с различными травмами.

Полицейские установили личности всех участников драки, их оказалось трое.

Мужчин доставили в отдел полиции, один из них оказался ранее судимым.

Выяснилось, что между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку.

Суд арестовал одного из участников драки, другого отправил под домашний арест, а третий находится под подпиской о невыезде.

Все участники драки были в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» и направлено на рассмотрение прокурору.