Полицейские задержали татарстанцев, которые расплачивались в магазинах фальшивками

Сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ и ОЭБ и ПК УМВД России по Казани задержали татарстанцев, которые расплачивались в магазинах Казани и Зеленодольска поддельными пятитысячными купюрами. Всего оперативники установили 18 фактов сбыта фальшивых денег.

Установлено, что организатором группы был 22-летний казанец: он покупал фальшивки в интернет-магазине и забирал их через закладки. После этого он раздавал поддельные деньги сообщникам и они расплачивались ими в магазинах.

Возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт поддельных денег». Максимальное возможное наказание по этой статье – лишение свободы до восьми лет. Все подозреваемые задержаны, как сообщается в пресс-службе МВД по РТ.