Полицейские задержали татарстанца за кражу золотых цепочек и креста из ломбарда

Полицейские поймали жителя Альметьевского района, который украл ювелирные изделия из ломбарда. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ОМВД России по Альметьевскому району.

33-летний мужчина зашел в ломбард и попросил продавца показать ему выставленные на продажу золотые цепочки и золотой крест. Когда продавец достала ювелирные изделия, мужчина схватил украшения и убежал из магазина. Работница ломбарда нажала на тревожную кнопку, и на место прибыли сотрудники полиции.

Стражи порядка установили личность злоумышленника и задержали его. Он пояснил, что на грабеж решился спонтанно во время прогулки по городу. После кражи мужчина забежал в подъезд соседнего дома, переоделся, вызвал такси и уехал домой. Часть украденного он уже успел продать за 71 тыс. рублей в одном из ломбардов Бугульмы, оставшееся спрятал в съемной квартире.

Сейчас задержанный находится под стражей, полицейские изъяли у него большую часть похищенных украшений. Предварительный ущерб оценивается в 600 тыс. рублей. Сотрудники полиции устанавливают причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям. На него завели уголовное дело по статье «Грабеж».