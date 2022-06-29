Полицейские задержали татарстанца, у которого дома нашли огнестрельное оружие и гранаты

Оперативники во время обыска нашли в доме у жителя Бавлинского района РТ 8 единиц огнестрельного оружия, шесть ручных гранат, два арбалета, штык-нож к автомату Калашникова, а также около тысячи патронов различного калибра и множество составных частей к различному оружию.

Возбуждено уголовное дело по статьям за незаконное приобретение, хранение и изготовление оружия.

«В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.