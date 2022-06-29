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Ру Тат
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Происшествия
29 июня 2022  11:33
Павел Климчак

Полицейские задержали татарстанца, у которого дома нашли огнестрельное оружие и гранаты

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Оперативники во время обыска нашли в доме у жителя Бавлинского района РТ 8 единиц огнестрельного оружия, шесть ручных гранат, два арбалета, штык-нож к автомату Калашникова, а также около тысячи патронов различного калибра и множество составных частей к различному оружию.

Возбуждено уголовное дело по статьям за незаконное приобретение, хранение и изготовление оружия.

«В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

#оружие #патроны #гранаты
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