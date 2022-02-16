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Происшествия
16 февраля 2022  13:44
Павел Климчак

Полицейские задержали студента казанского вуза, подрабатывавшего закладчиком наркотиков

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Ночью 12 февраля сотрудники полиции задержали 22-летнего казанца. При виде полицейских молодой человек выкинул в снег сверток с неизвестным веществом. Во время личного досмотра у него нашли еще один сверток.

Как установили стражи порядка, мужчина успел сделать несколько закладок, в которых было еще 40 свертков. Как показала экспертиза, веществом в пакетиках оказался мефедрон общей массой более 38 граммов. Также был проведен обыск в квартире студента, где нашли еще более 72 граммов мефедрона.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков». Сейчас молодой человек находится под арестом. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Казани.

#закладчики наркотиков #мефедрон
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