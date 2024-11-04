Полицейские задержали стрелявших с балкона одного из домов в Зеленодольске

Сотрудники полиции задержали двоих из троих стрелявших с балкона одного из домов в Зеленодольске.

В Сети появилось видео, на котором снято, как двое мужчин и женщина стреляют из оружия, по виду похожего на огнестрельное с балкона дома в сторону улицы.

Фото: соцсети

Полицейские установили квартиру в одном из домов на улице Ленина, из которой велась стрельба, выехали на место и задержали двоих стрелявших.

По днным МВД по РТ, в настоящее время третьего ищут. По предварительным данным, автомат оказался охолощенным.