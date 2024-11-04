news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 4 ноября 2024 21:10

Полицейские задержали стрелявших с балкона одного из домов в Зеленодольске

Скопировать ссылку

Сотрудники полиции задержали двоих из троих стрелявших с балкона одного из домов в Зеленодольске.

В Сети появилось видео, на котором снято, как двое мужчин и женщина стреляют из оружия, по виду похожего на огнестрельное с балкона дома в сторону улицы.

Фото: соцсети

Полицейские установили квартиру в одном из домов на улице Ленина, из которой велась стрельба, выехали на место и задержали двоих стрелявших.

По днным МВД по РТ, в настоящее время третьего ищут. По предварительным данным, автомат оказался охолощенным.

#стрельба в общественном месте
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100