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Происшествия
21 марта 2022  16:36
Полина Шевчук

Полицейские задержали шестерых казанцев за производство поддельного алкоголя

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Шестерых жителей Казани, подозреваемых в незаконном обороте спиртосодержащей и алкогольной продукции, изготавливаемой на ее основе, задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Татарстан и республиканской Госалкогольинспекции. 

 

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

Как было установлено, казанцы организовали канал оптовых поставок этилового спирта из соседнего региона в республику, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

В гараже одного из подозреваемых стражи порядка обнаружили пластиковую тару, а также специальное оборудование для изготовления фальсифицированного алкоголя. В общей сложности изъято 5965 литров спиртосодержащей жидкости, на которую не было лицензий на перевозку, хранение и оборот.

Вся продукция направлена на экспертизу.


 

 

#фальсификат #поддельный алкоголь #МВД по РТ
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