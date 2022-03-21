Полицейские задержали шестерых казанцев за производство поддельного алкоголя

Шестерых жителей Казани, подозреваемых в незаконном обороте спиртосодержащей и алкогольной продукции, изготавливаемой на ее основе, задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Татарстан и республиканской Госалкогольинспекции.

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

Как было установлено, казанцы организовали канал оптовых поставок этилового спирта из соседнего региона в республику, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

В гараже одного из подозреваемых стражи порядка обнаружили пластиковую тару, а также специальное оборудование для изготовления фальсифицированного алкоголя. В общей сложности изъято 5965 литров спиртосодержащей жидкости, на которую не было лицензий на перевозку, хранение и оборот.

Вся продукция направлена на экспертизу.



