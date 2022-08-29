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Происшествия
29 августа 2022  14:23
Павел Климчак

Полицейские задержали шестерых казанцев за незаконную банковскую деятельность

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Сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ вместе с оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью задержали шестерых жителей Казани по подозрению в незаконной банковской деятельности.

Фото: МВД по РТ

Как установили стражи порядка, задержанные, не имея соответствующей регистрации и лицензии, занимались незаконными финансовыми операциями. Они в течение двух лет открывали в банках Татарстана счета для более 100 подконтрольных им юрлиц по фиктивным предлогам.

За свои услуги они получали оплату в 12,5% от каждой транзакции. В общей сложности они незаконно заработали 48 миллионов рублей.

Фото: МВД по РТ

За 18 обысков в их офисах и квартирах в Казани оперативники обнаружили различные документы юрлиц, печати множества организаций и ИП, а также банковские карты, ноутбуки, телефоны и более 7 миллионов рублей.

Фото: МВД по РТ

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Четверых из задержанных отправили под домашний арест, еще один находится под запретом определенных действий. Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, сотрудники полиции устанавливают личности всех возможных соучастников, а также другие эпизоды противоправной их деятельности.

Фото: МВД по РТ

 

#незаконная банковская деятельность
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