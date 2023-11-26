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Полицейские задержали семерых человек, устроивших потасовку в центре Казани
Полицейские Казани задержали участников ночной потасовки на улице Пушкина. Об этом «Татар-информу» сообщили в УМВД России по Казани.
Ранее в соцсетях распространилось видео инцидента. По словам автора публикации, во время конфликта один из парней пытался убежать, но трое других догнали его, набросились и начали избивать ногами.
Спустя некоторое время вмешались полицейские, которые пытались угомонить буйных ребят.
В результате потасовки семь человек были доставлены в отдел полиции «Япеева».
«В отношении пяти граждан были составлены административные материалы по статье "Мелкое хулинанство"», – указали в ведомстве.
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