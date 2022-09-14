Полицейские задержали пьяного казанца, который стучал по стене школы ножом

Накануне вечером в полицию поступил сигнал, что возле одной из школ казанского поселка Юдино ходит мужчина с ножом, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Стражи порядка выяснили, что мимо учебного заведения шли двое нетрезвых мужчин. В какой-то момент между ними произошел конфликт – казанцы стали браниться, после чего один из них достал нож и стал бить им по стене школы. Учитель, который стал свидетелем инцидента, обратился к охраннику школы, а тот в свою очередь попытался прогнать дебоширов. Однако мужчины проигнорировали просьбу охранника и продолжили конфликт.

Сотрудник вызвал полицию. Одного из участников инцидента задержали. Им оказался 34-летний казанец. Мужчина пояснил, что был сильно пьян и не собирался никому навредить.

