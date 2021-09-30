Полицейские задержали поджигателя приюта для собак в Татарстане

Как удалось выяснить полицейским, 26 сентября на территории приюта для собак «Земля надежды» 36-летний ранее судимый казанец из мести поджег вагончик, в котором находился 42-летний мужчина. В результате пожара бытовка сгорела полностью, а мужчина получил ожоги рук.

Спустя пару дней мужчина был задержан. Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, во время совершения преступления злоумышленник был пьян.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, в приюте для собак в Татарстане случился пожар. Из огня спасли 130 псов.

