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Ру Тат
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30 сентября 2021  11:23
Полина Шевчук

Полицейские задержали поджигателя приюта для собак в Татарстане

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Как удалось выяснить полицейским, 26 сентября на территории приюта для собак «Земля надежды» 36-летний ранее судимый казанец из мести поджег вагончик, в котором находился 42-летний мужчина. В результате пожара бытовка сгорела полностью, а мужчина получил ожоги рук.

Спустя пару дней мужчина был задержан. Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, во время совершения преступления злоумышленник был пьян. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, в приюте для собак в Татарстане случился пожар. Из огня спасли 130 псов.
 

#пожар #поджог #поджигатель
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