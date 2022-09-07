Полицейские задержали подростка и школьницу, которые делали закладки наркотиков

Во время ночного патрулирования в Ново-Савиновском районе Казани сотрудники полиции обратили внимание на двоих подростков, которые странно себя вели и, в целом, гуляли на улице ночью. Во время досмотра у них нашли сверток с мефедроном массой почти грамм.

Как рассказали 15-летний подросток и его 14-летняя подруга, они устроились закладчиками наркотиков, увидел объявление о работе в одном из мессенджеров. Они дали признательные показания. Как выяснилось, они сами в течение нескольких месяцев употребляют мефедрон.

Из тайников, сделанных подростками, изъяли еще около пяти граммов наркотика. Возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков. По этой статье школьникам может грозить срок от восьми до пятнадцати лет как максимальное возможное наказание.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Процессуальная проверка продолжается.

В пресс-службе МВД по РТ обращаются к родителям: следите за тем, где находятся ваши дети, и интересуйтесь, чем они занимаются. Если вы стали очевидцем продажи наркотиков, обращайтесь по круглосуточным телефонам 02, 112 или по «телефону доверия» МВД по Республике Татарстан 291-20-02.