Полицейские задержали подозреваемых в краже из ювелирного магазина в Челнах
Ограбление произошло ранним утром в субботу, 18 сентября. Отогнув входную дверь, неизвестные пробрались в ювелирный салон, разбили стеклянные витрины и забрали украшений на 2 миллиона 800 тысяч рублей.
Пропажу обнаружили сотрудники магазина, когда пришли на смену.
Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, полицейские изучили записи камер видеонаблюдения. По ним стало понятно, что грабители уехали на белом автомобиле.
В кратчайшие сроки оба грабителя были задержаны в Черемшанском районе РТ.
Как выяснилось, оба неоднократно судимые жители Самарской области – 30-ти и 29 лет. Один из них находился в федеральном розыске за кражу.
Возбуждено уголовное дело по статье о краже. В ближайшее время суд Набережных Челнов изберет обоим задержанным меру пресечения.
Украденные ювелирные украшения изъяты.