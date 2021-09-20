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Ру Тат
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20 сентября 2021  15:37

Полицейские задержали подозреваемых в краже из ювелирного магазина в Челнах

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Ограбление произошло ранним утром в субботу, 18 сентября. Отогнув входную дверь, неизвестные пробрались в ювелирный салон, разбили стеклянные витрины и забрали украшений на 2 миллиона 800 тысяч рублей.

Пропажу обнаружили сотрудники магазина, когда пришли на смену. 

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, полицейские изучили записи камер видеонаблюдения. По ним стало понятно, что грабители уехали на белом автомобиле. 

 

Фото: © МВД по РТ

В кратчайшие сроки оба грабителя были задержаны в Черемшанском районе РТ. 

 

Фото: © МВД по РТ

Как выяснилось, оба неоднократно судимые жители Самарской области – 30-ти и 29 лет. Один из них находился в федеральном розыске за кражу. 

 

Фото: © МВД по РТ

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. В ближайшее время суд Набережных Челнов изберет обоим задержанным меру пресечения. 

Украденные ювелирные украшения изъяты. 

 

Фото: © МВД по РТ

 

 

#кража ювелирных изделий
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