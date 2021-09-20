Полицейские задержали подозреваемых в краже из ювелирного магазина в Челнах

Ограбление произошло ранним утром в субботу, 18 сентября. Отогнув входную дверь, неизвестные пробрались в ювелирный салон, разбили стеклянные витрины и забрали украшений на 2 миллиона 800 тысяч рублей.

Пропажу обнаружили сотрудники магазина, когда пришли на смену.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, полицейские изучили записи камер видеонаблюдения. По ним стало понятно, что грабители уехали на белом автомобиле.

Фото: © МВД по РТ

В кратчайшие сроки оба грабителя были задержаны в Черемшанском районе РТ.

Фото: © МВД по РТ

Как выяснилось, оба неоднократно судимые жители Самарской области – 30-ти и 29 лет. Один из них находился в федеральном розыске за кражу.

Фото: © МВД по РТ

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. В ближайшее время суд Набережных Челнов изберет обоим задержанным меру пресечения.

Украденные ювелирные украшения изъяты.