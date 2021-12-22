Полицейские задержали пенсионерку из Казани, которую подозревают в мошенничестве на 2 млн

Полицейские ведут расследование трех уголовных дел за мошенничество, которые возбудили на 74-летнюю пожилую жительницу Казани.

Как оказалось, с октября прошлого года она предлагала различным людям свою помощь в сделках с недвижимостью за денежное вознаграждение. На ее уловки попали несколько жителей города, общая сумма ущерба составила более 2 млн рублей.

18 декабря сотрудники полиции задержали пожилую женщину в ее доме. Решается вопрос о мере пресечения задержанной. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.