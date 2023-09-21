Полицейские задержали обокравшего магазин «Рубина» на «Ак Барс Арене» в Казани

В Казани полицейские по горячим следам задержали мужчину, которого подозревают в краже товаров из магазина «Рубина» в «Ак Барс Арене», сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

18 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в торговой точке на Ямашева произошло ограбление. Полицейские установили, что злоумышленник вскрыл входную дверь, проник в магазин и похитил оттуда товары.

В кратчайшие сроки был установлен и задержан подозреваемый, оказался им 48-летний местный житель.

Свою вину мужчина полностью признал, но большую часть похищенного успел сбыть случайным прохожим.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.