news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 2 июля 2025 11:16

Полицейские задержали нижнекамца в неадекватном состоянии с крупной партией наркотиков

Читайте нас в
Телеграм
Полицейские задержали нижнекамца в неадекватном состоянии с крупной партией наркотиков
Фото: МВД по РТ

В Нижнекамске полицейские получили сообщение, что на дороге сидит парень в неадекватном состоянии. Приехавшие на место патрульные задержали 27-летнего местного жителя.

Во время досмотра у него нашли пакет с подозрительным кристаллическим веществом. Экспертиза показала — это синтетический наркотик массой почти 98 граммов.

При обыске по месту жительства правоохранители обнаружили: порошок и растительное вещество (мефедрон и каннабис), более 40 мелких свертков, спрятанных в шапке и под телевизором.

Всего у мужчины изъяли 69,26 грамма мефедрона и 17,64 грамма каннабиса.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств». В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минтруд РФ подготовил проект производственного календаря на 2026 год

Минтруд РФ подготовил проект производственного календаря на 2026 год

1 июля 2025
Рустам Минниханов в Анкаре встретился с министром торговли Турции

Рустам Минниханов в Анкаре встретился с министром торговли Турции

1 июля 2025