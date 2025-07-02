Полицейские задержали нижнекамца в неадекватном состоянии с крупной партией наркотиков

Фото: МВД по РТ

В Нижнекамске полицейские получили сообщение, что на дороге сидит парень в неадекватном состоянии. Приехавшие на место патрульные задержали 27-летнего местного жителя.

Во время досмотра у него нашли пакет с подозрительным кристаллическим веществом. Экспертиза показала — это синтетический наркотик массой почти 98 граммов.

При обыске по месту жительства правоохранители обнаружили: порошок и растительное вещество (мефедрон и каннабис), более 40 мелких свертков, спрятанных в шапке и под телевизором.

Всего у мужчины изъяли 69,26 грамма мефедрона и 17,64 грамма каннабиса.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств». В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.