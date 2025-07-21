Полицейские задержали нижнекамца, организовавшего нарколабораторию в квартире
Житель Нижнекамска оборудовал в своей квартире лабораторию по производству наркотиков после того, как нашел в интернете объявление о подработке.
Во время обыска в квартире изъяли 86,7 грамма мефедрона, 761,5 грамма марихуаны и 9 кустов конопли.
Кроме этого изъяли лабораторное оборудование: стеклянную и пластиковую посуду, колбы, банки, бочки, весы, прекурсоры и химикаты, предназначенные для производства наркотиков.
По словам мужчины, наркотики предназначались для продажи через интернет-магазин на территории Татарстана.
Как выяснилось, мужчина подошел к делу основательно: закупил необходимые компоненты в свободной продаже и освоил технологию синтеза по видеоурокам.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Расследование продолжается.