Полицейские задержали нижнекамца, незаконно продававшего спиртное

Сотрудники отдела УЭБ и ПК МВД по РТ с дислокацией в Нижнекамске установили, что один из местных жителей незаконно продает спиртосодержащую продукцию без соответствующей документации.

В гараже у мужчины оперативники обнаружили и изъяли 186,5 литров антисептического раствора и 200 литров спирта. В общей сложности полицейские изъяли более 500 литров спиртосодержащей продукции.

Образцы всех жидкостей направили на экспертизу, после которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщается в пресс-службе МВД по РТ.