Происшествия 10 февраля 2026 15:15

Полицейские задержали нелегальных мигрантов, работавших в одном из кафе Казани

В одном из кафе Казани полицейские задержали работавших там нелегальных мигрантов.

Как сообщает МВД по РТ, четыре гражданина стран Средней Азии были обнаружены во время проверки в кафе на Профсоюзной. Незаконными оказались и их пребывание в России, и сама трудовая деятельность. Каждому из них выписан штраф в 2 тысячи рублей, кроме того, их выдворят из России.

Если вина работодателя будет доказана, его также оштрафуют за незаконное привлечение к работе иностранцев.

