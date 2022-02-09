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Ру Тат
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Происшествия
9 февраля 2022  12:28
Павел Климчак

Полицейские задержали водителя автобуса, напавшего с ножом на коллегу

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В полицию поступило сообщение о том, что сегодня утром в Казани на одной из конечных остановок произошел конфликт между двумя водителями автобусов. По предварительной информации, один из мужчин ударил другого ножом в живот.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Полицейские по горячим следам нашли напавшего водителя и задержали его, после чего доставили в отдел полиции. Им оказался 53-летний мужчина.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Как сообщил агентству собственный источник, конфликт начался из-за того, что водитель одного автобуса подъехал к остановке и начал собирать пассажиров. При этом второй водитель автобуса тоже собирался забрать этих же пассажиров. Из-за этого мужчины и поссорились.

#Водитель автобуса #нападение с ножом
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