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Полицейские задержали мужчину, напугавшего жителей ЖК «Салават Купере»
Жителей казанского ЖК «Салават Купере» перепугал неадекватный мужчина. Его поймали камеры видеонаблюдения. По словам автора публикации, мужчина громко кричал, бегал по двору и пытался снять одежду. В результате на место прибыли полицейские.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД по Казани, в настоящее время мужчина задержан. Установлено, что пострадавших нет.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – отметили в ведомстве.
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