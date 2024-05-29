news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 29 мая 2024 20:01

Полицейские задержали мужчину, напугавшего жителей ЖК «Салават Купере»

Скопировать ссылку

Жителей казанского ЖК «Салават Купере» перепугал неадекватный мужчина. Его поймали камеры видеонаблюдения. По словам автора публикации, мужчина громко кричал, бегал по двору и пытался снять одежду. В результате на место прибыли полицейские.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД по Казани, в настоящее время мужчина задержан. Установлено, что пострадавших нет.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – отметили в ведомстве.

#жк салават купере
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2