Полицейские задержали мужчину, напугавшего жителей ЖК «Салават Купере»

Жителей казанского ЖК «Салават Купере» перепугал неадекватный мужчина. Его поймали камеры видеонаблюдения. По словам автора публикации, мужчина громко кричал, бегал по двору и пытался снять одежду. В результате на место прибыли полицейские.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД по Казани, в настоящее время мужчина задержан. Установлено, что пострадавших нет.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – отметили в ведомстве.