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Полицейские задержали мужчину, который украл кошелек в казанском кафе
Полицейские Казани задержали мужчину, который похитил кошелек в местном кафе. Сумма ущерба составила 17 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Казани.
Как удалось выяснить полицейским, в одном из кафе Вахитовского района мужчина незаметно похитил кошелек у 25-летнего посетителя.
Позднее правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 29-летний местный житель. Свою вину он признал и возместил причиненный ущерб.
В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подсписки о невыезде.
Правоохранители продолжают расследование уголовного дела о краже.
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