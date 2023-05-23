Полицейские задержали мужчину, который украл кошелек в казанском кафе

Полицейские Казани задержали мужчину, который похитил кошелек в местном кафе. Сумма ущерба составила 17 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Казани.

Как удалось выяснить полицейским, в одном из кафе Вахитовского района мужчина незаметно похитил кошелек у 25-летнего посетителя.

Позднее правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 29-летний местный житель. Свою вину он признал и возместил причиненный ущерб.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подсписки о невыезде.

Правоохранители продолжают расследование уголовного дела о краже.