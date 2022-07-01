Полицейские задержали мужчину, который стрелял в подростков из окна в жилом доме в Казани
В отдел полиции «Дербышки» поступило сообщение, что неизвестный стреляет в прохожих из пневматического пистолета из окна жилого дома на улице Липатова. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.
В частности, установлено, как неизвестный обстрелял двух подростков, которые возвращались домой после игры в футбол.
Сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого. Материалы дела переданы в следственный комитет.