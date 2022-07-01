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Происшествия
1 июля 2022  15:57
Павел Климчак

Полицейские задержали мужчину, который стрелял в подростков из окна в жилом доме в Казани

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В отдел полиции «Дербышки» поступило сообщение, что неизвестный стреляет в прохожих из пневматического пистолета из окна жилого дома на улице Липатова. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

В частности, установлено, как неизвестный обстрелял двух подростков, которые возвращались домой после игры в футбол.

Сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого. Материалы дела переданы в следственный комитет.

#стрельба
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