Полицейские задержали мужчину, который стрелял в подростков из окна в жилом доме в Казани

В отдел полиции «Дербышки» поступило сообщение, что неизвестный стреляет в прохожих из пневматического пистолета из окна жилого дома на улице Липатова. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

В частности, установлено, как неизвестный обстрелял двух подростков, которые возвращались домой после игры в футбол.

Сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого. Материалы дела переданы в следственный комитет.