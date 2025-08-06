Полицейские задержали молодого казанца, у которого нашли наркотики и более ста патронов

В Казани полицейские изъяли у 18-летнего наркокурьера наркотики и патроны.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД по Казани, во время досмотра из сумки у парня изъяли 28 свертков с неизвестным веществом внутри. После экспертизы выяснилось, что это мефедрон массой более 81 гр.

Во время обыска в квартире у казанца нашли и изъяли 24 свертка с наркотиком PVP, упаковочные материалы и 112 патронов. Согласно заключению экспертизы, патроны предназначены для стрельбы из нарезного оружия.

Сейчас полицейские выясняют, откуда у парня патроны и для чего они предназначались. Возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств… в крупном размере» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Молодого человека арестовали.