Полицейские задержали лидеров неонацистского сообщества «Белая масть»

Правоохранители совместно с органами безопасности, СК России, ФСИН России и Росгвардией задержали лидеров неонацистской группировки «Белая Масть», участники которой поддерживали связь с зарубежными праворадикальными организациями. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как выяснилось, члены группировки планировали совершить на территории РФ серию тяжких преступлений, в том числе, направленных против интересов страны.

Среди задержанных также установлены ранее судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления экстремистской направленности.

В результате обысков правоохранители изъяли нацистскую символику, атрибутику и литературу. Кроме того, изъяты оружие и боеприпасы. Следователи возбудили уголовное дело, лидеры группировки в настоящее время заключены под стражу.