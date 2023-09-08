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Полицейские задержали лидеров неонацистского сообщества «Белая масть»
Правоохранители совместно с органами безопасности, СК России, ФСИН России и Росгвардией задержали лидеров неонацистской группировки «Белая Масть», участники которой поддерживали связь с зарубежными праворадикальными организациями. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как выяснилось, члены группировки планировали совершить на территории РФ серию тяжких преступлений, в том числе, направленных против интересов страны.
Среди задержанных также установлены ранее судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления экстремистской направленности.
В результате обысков правоохранители изъяли нацистскую символику, атрибутику и литературу. Кроме того, изъяты оружие и боеприпасы. Следователи возбудили уголовное дело, лидеры группировки в настоящее время заключены под стражу.
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