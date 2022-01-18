Полицейские задержали краснодарца в момент, когда он делал закладки с синтетикой в Казани

13 января сотрудники полиции задержали в Казани 18-летнего уроженца Краснодара, так как полагали, что молодой человек мог распространять наркотики. Во время личного досмотра стражи порядка обнаружили у него 11 свертков с неизвестным веществом.

Как показала экспертиза, этим веществом является наркотик МДМА общим весом более 22 граммов.

Кроме того, во время осмотра места происшествия на улице Дальной полицейские обнаружили в снегу еще четыре свертка с синтетикой – молодой человек успел сделать закладки с наркотиками.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков». Задержанного арестовали, как сообщается в пресс-службе УМВД России по Казани.