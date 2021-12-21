Полицейские задержали казанцев, напавших на курьеров «Яндекс.Лавки»

В социальных сетях появилась информация, что на одном из складов доставки продуктов «Яндекс.Лавка» толпа из нескольких человек напала на курьеров. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения склада.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани, в офис доставки продуктов на улице Четаева зашли 6 молодых людей. Между ними и курьерами возник конфликт, который вскоре перерос в драку.

После этого участники конфликта попытались убежать. Сотрудники полиции задержали подозреваемых, они оказались жителями Казани. На них составили материалы по административной статье за мелкое хулиганство.