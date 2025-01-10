Полицейские задержали казанца за разбойное нападение на офис микрофинансирования

Полицейские задержали мужчину, который устроил разбойное нападение на офис микрофинансирования в Казани.

Выяснилось, что в офис, который расположен в Приволжском районе Казани, вечером зашел неизвестный мужчина и угрожал предметом, похожим на нож.

Он потребовал передать все деньги из кассы. Испугавшись за жизнь и здоровье, сотрудница отдала ему 15 тысяч рублей.

Полицейские опросили свидетелей и очевидцев, изучили записи камер и в этот же день задержали мужчину на улице Космонавтов. Им оказался 30-летний житель Казани. Мужчина свою вину полностью признал.

Как рассказали в МВД по РТ, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

По решению суда мужчина арестован. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Разбой», продолжается.