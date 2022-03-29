Полицейские задержали казанца, укравшего телефоны у продавца, прыснув ему в глаза газ

25 марта сотрудники полиции задержали 19-летнего жителя Казани, который подозревается в разбое. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Как выяснили правоохранители, днем ранее молодой человек договорился с продавцом одного из магазинов о встрече, чтобы купить телефон. Вечером они встретились у одного из домов на улице Нестеровская. Продавец достал несколько телефонов и гарнитуру к ним, а молодой человек прыснул в него слезоточивым газом, после чего выхватил из рук электронику и убежал.

Он украл два телефона и столько же адаптеров на общую сумму в 346 тысяч рублей. Его удалось задержать, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Молодой человек находится под стражей, украденное приобщили к материалам дела как вещественные доказательства.